Римский-Корсаков Владимир Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРимский-Корсаков Владимир Александрович

Римский-Корсаков Владимир Александрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.06.1969

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1969

Отец: Римский-Корсаков Александр Андреевич

Мать: Дриссина Светлана Викторовна

Бракосочетание
04.11.1993

Жена: Югай Ольга Викторовна

Рождение ребёнка
25.04.1994

Сын: Римский-Корсаков Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Югай Ольга Викторовна

Рождение ребёнка
02.06.1999

Сын: Римский-Корсаков Александр Владимирович

Мать ребёнка: Югай Ольга Викторовна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close