Римский-Корсаков Владимир Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.06.1969
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1969
Бракосочетание
04.11.1993
Жена: Югай Ольга Викторовна
Рождение ребёнка
25.04.1994
Сын: Римский-Корсаков Андрей Владимирович
Мать ребёнка: Югай Ольга Викторовна
Рождение ребёнка
02.06.1999
Сын: Римский-Корсаков Александр Владимирович
Мать ребёнка: Югай Ольга Викторовна