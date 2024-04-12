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Рышков Тимофей Васильев

Место рождения

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1769

Дата смерти

01.04.1816

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769

Отец: Рышков Василий

Мать: не указана

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1796

Дочь: Сеченова (маслова) Анна Тимофеева

Мать ребёнка: Тарскова (рышкова) Анна Васильева

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.04.1812

Дочь: Забродина Хиония (Фивея) Тимофеева

Мать ребёнка: Тарскова (рышкова) Анна Васильева

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.05.1815

Дочь: Елена Тимофеева

Мать ребёнка: Тарскова (рышкова) Анна Васильева

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
01.04.1816
Шушарина, Ирбитское, Свердловская область
Причина смерти: от чахотной болезни
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