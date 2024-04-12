Рышков Тимофей Васильев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1769
Дата смерти01.04.1816
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1769
Отец: Рышков Василий
Рождение ребёнка
Около 1796
Дочь: Сеченова (маслова) Анна Тимофеева
Мать ребёнка: Тарскова (рышкова) Анна Васильева
Рождение ребёнка
18.04.1812
Дочь: Забродина Хиония (Фивея) Тимофеева
Мать ребёнка: Тарскова (рышкова) Анна Васильева
Рождение ребёнка
17.05.1815
Дочь: Елена Тимофеева
Мать ребёнка: Тарскова (рышкова) Анна Васильева
Смерть
01.04.1816
Шушарина, Ирбитское, Свердловская область
Причина смерти: от чахотной болезни