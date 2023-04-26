Архипова Марфа Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипова Марфа Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1764 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1788

Сын: Антип Потапович

Отец ребёнка: Потап Кириллович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Ананий Потапович

Отец ребёнка: Потап Кириллович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Трофим Потапович

Отец ребёнка: Потап Кириллович

Рождение ребёнка
1807

Сын: Архипов Архип Потапович

Отец ребёнка: Потап Кириллович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потап Кириллович

Смерть
Неизвестно
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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