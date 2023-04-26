Архипова Марфа Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1788
Сын: Антип Потапович
Отец ребёнка: Потап Кириллович
Рождение ребёнка
1793
Сын: Ананий Потапович
Отец ребёнка: Потап Кириллович
Рождение ребёнка
1804
Сын: Трофим Потапович
Отец ребёнка: Потап Кириллович
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Потап Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Потап Кириллович
Смерть
Неизвестно