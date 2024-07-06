Кадырина (Иконникова) Варвара Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Кадырина (Иконникова) Варвара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иконников Афанасий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кадырин Алексей

Отец ребёнка: Кадырин Савелий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кадырин Осип

Отец ребёнка: Кадырин Савелий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кадырин Савелий

Смерть
Неизвестно

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