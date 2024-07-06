Кадырина (Иконникова) Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иконников Афанасий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кадырин Алексей
Отец ребёнка: Кадырин Савелий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кадырин Осип
Отец ребёнка: Кадырин Савелий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кадырин Савелий
Смерть
Неизвестно