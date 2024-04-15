Чернышев Иван Емельянович
Место рождения
Дата рождения26.09.1863 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
26.09.1863 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Рождение
26.09.1863 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JQ15-6?i=603&cc=3511744
Рождение ребёнка
19.02.1889 ст.
Дочь: Чернышева Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Чернышева Юлиания Ивановна
Рождение ребёнка
04.11.1890 ст.
Мать ребёнка: Чернышева Юлиания Ивановна
Рождение ребёнка
24.12.1893 ст.
Дочь: Евгения Ивановна
Мать ребёнка: Чернышева Юлиания Ивановна
Рождение ребёнка
21.08.1896 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чернышева Юлиания Ивановна
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Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно