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Чернышев Иван Емельянович

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

26.09.1863 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Крещение
26.09.1863 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Рождение
26.09.1863 ст.

Отец: Чернышов Емельян Иванович

Мать: Чернышева Мария Гордеевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JQ15-6?i=603&cc=3511744
Рождение ребёнка
19.02.1889 ст.

Дочь: Чернышева Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Чернышева Юлиания Ивановна

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
04.11.1890 ст.

Сын: Чернышев Павел Иванович

Мать ребёнка: Чернышева Юлиания Ивановна

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
24.12.1893 ст.

Дочь: Евгения Ивановна

Мать ребёнка: Чернышева Юлиания Ивановна

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
21.08.1896 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чернышева Юлиания Ивановна

Кровное, Сумська область
Скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернышева Юлиания Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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