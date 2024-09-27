Сорокин Мирон Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокин Мирон Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1707

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707

Отец: Сорокин Афанасий Семёнович

Мать: Евдокия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Семёновна

Рождение ребёнка
1731

Сын: Леонтий Миронович

Мать ребёнка: Анастасия Семёновна

Рождение ребёнка
1738

Сын: Дмитрий Миронович

Мать ребёнка: Анастасия Семёновна

Смерть
Неизвестно

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