Сорокин Мирон Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1707
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707
Отец: Сорокин Афанасий Семёнович
Мать: Евдокия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Семёновна
Рождение ребёнка
1731
Сын: Леонтий Миронович
Мать ребёнка: Анастасия Семёновна
Рождение ребёнка
1738
Сын: Дмитрий Миронович
Мать ребёнка: Анастасия Семёновна
Смерть
Неизвестно