(Ермолаева) Федосия Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ермолаева) Федосия Ефимова

Место рождения

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1845 г.р.

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потылицын Яков Перфилиев

Рождение ребёнка
30.12.1863

Сын: Потылицын Василий Яковлев

Отец ребёнка: Потылицын Яков Перфилиев

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
04.06.1865

Сын: Потылицын Митрофан Яковлев

Отец ребёнка: Потылицын Яков Перфилиев

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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