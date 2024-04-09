(Ермолаева) Федосия Ефимова
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.12.1863
Сын: Потылицын Василий Яковлев
Отец ребёнка: Потылицын Яков Перфилиев
Рождение ребёнка
04.06.1865
Сын: Потылицын Митрофан Яковлев
Отец ребёнка: Потылицын Яков Перфилиев
Смерть
Неизвестно