Анна Филиппова
Место рожденияд. Крутая Викуловой слободы
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Климова (Климова) Авдотья Гаврилова
Отец ребёнка: Климов Гаврила Яковлев
Дочь: Климова (Климова) Лукерья Гаврилова
Отец ребёнка: Климов Гаврила Яковлев
Дочь: Климова (Климова) Авдотья Гаврилова
Отец ребёнка: Климов Гаврила Яковлев
Отец ребёнка: Климов Гаврила Яковлев
Отец ребёнка: Климов Гаврила Яковлев
Дочь: Климова (Климова) Настасья Гаврилова
Отец ребёнка: Климов Гаврила Яковлев
Дочь: Климова (Климова) Лукерья Гаврилова
Отец ребёнка: Климов Гаврила Яковлев
Отец ребёнка: Климов Гаврила Яковлев
Дочь: Климова (Климова) Кристина Гаврилова
Отец ребёнка: Климов Гаврила Яковлев
Отец ребёнка: Климов Гаврила Яковлев
Дочь: Климова (Климова) Марина Гаврилова
Отец ребёнка: Климов Гаврила Яковлев