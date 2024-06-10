Анна Филиппова 1752 — найти родственников по фамилии на Familio
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Анна Филиппова

Место рождения

д. Крутая Викуловой слободы

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Крутая Викуловой слободы
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Климова (Климова) Авдотья Гаврилова

Отец ребёнка: Климов Гаврила Яковлев

Заозерная, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Климова (Климова) Лукерья Гаврилова

Отец ребёнка: Климов Гаврила Яковлев

Заозерная, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Климова (Климова) Авдотья Гаврилова

Отец ребёнка: Климов Гаврила Яковлев

Заозерная, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Климов Павел Гаврилов

Отец ребёнка: Климов Гаврила Яковлев

Заозерная, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Климов Федор Гаврилов

Отец ребёнка: Климов Гаврила Яковлев

Заозерная, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Климова (Климова) Настасья Гаврилова

Отец ребёнка: Климов Гаврила Яковлев

Заозерная, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Климова (Климова) Лукерья Гаврилова

Отец ребёнка: Климов Гаврила Яковлев

Заозерная, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Климов Терентий Гаврилов

Отец ребёнка: Климов Гаврила Яковлев

Заозерная, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Климова (Климова) Кристина Гаврилова

Отец ребёнка: Климов Гаврила Яковлев

Заозерная, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Климов Федор Гаврилов

Отец ребёнка: Климов Гаврила Яковлев

Заозерная, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Климова (Климова) Марина Гаврилова

Отец ребёнка: Климов Гаврила Яковлев

Заозерная, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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