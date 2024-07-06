Иван Около 1688 — найти родственников по фамилии на Familio
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Иван

Место рождения

Россия, Тверской уезд, село Нестеровское, дер. Юркино

Дата рождения

Около 1688

Дата смерти

После 1713

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1713 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1688

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия, Тверской уезд, село Нестеровское, дер. Юркино
Рождение ребёнка
1713

Сын: Петр

Мать ребёнка: не указана

Россия, Тверской уезд, село Нестеровское, дер. Юркино
Смерть
После 1713

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