Иван
Место рожденияРоссия, Тверской уезд, село Нестеровское, дер. Юркино
Дата рожденияОколо 1688
Дата смертиПосле 1713
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1688
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия, Тверской уезд, село Нестеровское, дер. Юркино
Рождение ребёнка
1713
Сын: Петр
Мать ребёнка: не указана
Россия, Тверской уезд, село Нестеровское, дер. Юркино
Смерть
После 1713