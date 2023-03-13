Кадиковъ Степанъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кадиковъ Степанъ

Место рождения

Гурьевка, Курмыжскаго уезда

Дата рождения

1718

Пол

Мужской

Отец

1700 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: Кадиковъ Савелий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1746

Дочь: (Кадикова) Авдотья

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1749

Сын: Кадиковъ Фролъ

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1752

Сын: Кадиковъ Савинъ

Мать ребёнка: не указана

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