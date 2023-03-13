Кадиковъ Степанъ
Место рожденияГурьевка, Курмыжскаго уезда
Дата рождения1718
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718
Отец: Кадиковъ Савелий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1746
Дочь: (Кадикова) Авдотья
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1749
Сын: Кадиковъ Фролъ
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1752
Сын: Кадиковъ Савинъ
Мать ребёнка: не указана