Кузнецов Пётр Петрович
Место рождения
Дата рождения09.07.1893
Дата смертиПосле 1923
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1893
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
11.07.1893
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
21.02.1913
Рождение ребёнка
24.12.1913
Дочь: (Кузнецова) Ульяна Петровна
Мать ребёнка: Кузнецова (Самойлова) Анастасия Фёдоровна
Рождение ребёнка
Около 1922
Дочь: (Кузнецова) Антонина Петровна
Мать ребёнка: Кузнецова (Самойлова) Анастасия Фёдоровна
Смерть
После 1923