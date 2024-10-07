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Кузнецов Пётр Петрович

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

09.07.1893

Дата смерти

После 1923

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1893

Отец: Луконин-Кузнецов Пётр Андреевич

Мать: Кузнецова (Киселева) Пелагея Семёновна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
11.07.1893
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
21.02.1913

Жена: Кузнецова (Самойлова) Анастасия Фёдоровна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.12.1913

Дочь: (Кузнецова) Ульяна Петровна

Мать ребёнка: Кузнецова (Самойлова) Анастасия Фёдоровна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1922

Дочь: (Кузнецова) Антонина Петровна

Мать ребёнка: Кузнецова (Самойлова) Анастасия Фёдоровна

Смерть
После 1923

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