Казунин Алексей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казунин Алексей Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1951

Дата смерти

15.12.2019

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.01.1977

Сын: Казунин Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Казунина Галина Андреевна

Рождение ребёнка
24.05.1981

Дочь: Надежда Алексеевна

Мать ребёнка: Казунина Галина Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казунина Галина Андреевна

Смерть
15.12.2019
Г. Северодвинск
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