Казунин Алексей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.06.1951
Дата смерти15.12.2019
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.01.1977
Сын: Казунин Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Казунина Галина Андреевна
Рождение ребёнка
24.05.1981
Дочь: Надежда Алексеевна
Мать ребёнка: Казунина Галина Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.12.2019
Г. Северодвинск