Анденок Екатерина Данилова
Место рождения
Дата рождения1756
Дата смерти1830
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Анденок (Анденок) Васса Евменова
Отец ребёнка: Анденок Евмений Евтихиев
Рождение ребёнка
1788
Отец ребёнка: Анденок Евмений Евтихиев
Рождение ребёнка
1790
Отец ребёнка: Анденок Евмений Евтихиев
Рождение ребёнка
1792
Сын: Анденок Ефим Евменов
Отец ребёнка: Анденок Евмений Евтихиев
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Анденок (Анденок) Евфимия Евменова
Отец ребёнка: Анденок Евмений Евтихиев
Смерть
1830