Анденок Екатерина Данилова 1756 — найти родственников по фамилии на Familio
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Анденок Екатерина Данилова

Место рождения

Камень, Чернігівська область

Дата рождения

1756

Дата смерти

1830

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Камень, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анденок Евмений Евтихиев

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Анденок (Анденок) Васса Евменова

Отец ребёнка: Анденок Евмений Евтихиев

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Анденок Корнилий Евменов

Отец ребёнка: Анденок Евмений Евтихиев

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Анденок Емельян Евменов

Отец ребёнка: Анденок Евмений Евтихиев

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Анденок Ефим Евменов

Отец ребёнка: Анденок Евмений Евтихиев

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Анденок (Анденок) Евфимия Евменова

Отец ребёнка: Анденок Евмений Евтихиев

Камень, Чернігівська область
Смерть
1830
Камень, Чернігівська область

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