Климушкина Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1844
Дата смертиПосле 07.07.1879
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
20.06.1864
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
02.10.1866
Сын: Климушкин Григорий Семёнович
Отец ребёнка: Климушкин Семён Прокопьевич
Рождение ребёнка
20.11.1869
Дочь: Кузнецова-Жесткова (Климушкина) Матрёна Семёновна
Отец ребёнка: Климушкин Семён Прокопьевич
Рождение ребёнка
16.12.1871
Дочь: (Климушкина) Варвара Семёновна
Отец ребёнка: Климушкин Семён Прокопьевич
Рождение ребёнка
18.11.1876
Сын: Климушкин Михаил Семёнович
Отец ребёнка: Климушкин Семён Прокопьевич
Рождение ребёнка
07.07.1879
Дочь: Елясина (Климушкина) Ольга Ефремовна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
После 07.07.1879