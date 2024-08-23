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Климушкина Александра Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1844

Дата смерти

После 07.07.1879

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
20.06.1864

Муж: Климушкин Семён Прокопьевич

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
02.10.1866

Сын: Климушкин Григорий Семёнович

Отец ребёнка: Климушкин Семён Прокопьевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.11.1869

Дочь: Кузнецова-Жесткова (Климушкина) Матрёна Семёновна

Отец ребёнка: Климушкин Семён Прокопьевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.12.1871

Дочь: (Климушкина) Варвара Семёновна

Отец ребёнка: Климушкин Семён Прокопьевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.11.1876

Сын: Климушкин Михаил Семёнович

Отец ребёнка: Климушкин Семён Прокопьевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.07.1879

Дочь: Елясина (Климушкина) Ольга Ефремовна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
После 07.07.1879

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