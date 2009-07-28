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Ситдиков Самат Равилевич
Ситдиков Самат Равилевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.07.2009
Пол
Мужской
Отец
Ситдиков Равиль Шамилевич
1982 г.р.
Мать
Ситдикова (Файзрахманова) Рузана Азатовна
1980 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.2009
Отец:
Ситдиков Равиль Шамилевич
Мать:
Ситдикова Рузана Азатовна
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