(незак.) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(незак.) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1800 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: Валявина Перехватова Матрена

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