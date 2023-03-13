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Люди
(незак.) Анна
(незак.) Анна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1834
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Валявина Перехватова (Ильина) Матрена
1800 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать:
Валявина Перехватова Матрена
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