Балжи (Понтякова) Ксения Сергеевна
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рожденияОколо 1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1867
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
25.05.1889
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
24.03.1890
Дочь: Александра Ильинична
Отец ребёнка: Балжи Илья Дмитриевич
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
25.01.1895
Дочь: Сарра Ильинична
Отец ребёнка: Балжи Илья Дмитриевич
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1897
Дочь: Мария Ильинична
Отец ребёнка: Балжи Илья Дмитриевич
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
28.04.1899
Дочь: София Ильинична
Отец ребёнка: Балжи Илья Дмитриевич
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
14.08.1901
Дочь: Мария Ильинична
Отец ребёнка: Балжи Илья Дмитриевич
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
13.12.1903
Сын: Балжи Николай Ильич
Отец ребёнка: Балжи Илья Дмитриевич
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
22.04.1908
Сын: Балжи Георгий Ильич
Отец ребёнка: Балжи Илья Дмитриевич
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
22.04.1908
Дочь: Екатерина Ильинична
Отец ребёнка: Балжи Илья Дмитриевич
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
28.01.1911
Сын: Балжи Григорий Ильич
Отец ребёнка: Балжи Илья Дмитриевич
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно