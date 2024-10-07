Сорокина (Батюкова) Варвара Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина (Батюкова) Варвара Алексеевна

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

09.12.1886

Дата смерти

07.06.1982

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1886

Отец: Батюков Алексей Захарович

Мать: Батюкова (Здобнова) Агафья Георгиевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
11.12.1886
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
04.11.1903

Муж: Сорокин Иван Кузьмич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.02.1907

Сын: Сорокин Семён Иванович

Отец ребёнка: Сорокин Иван Кузьмич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.06.1908

Дочь: (Сорокина) Агриппина Ивановна

Отец ребёнка: Сорокин Иван Кузьмич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.10.1909

Дочь: (Сорокина) Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Сорокин Иван Кузьмич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.08.1911

Сын: Сорокин Андрей Иванович

Отец ребёнка: Сорокин Иван Кузьмич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.08.1912

Сын: Сорокин Василий Иванович

Отец ребёнка: Сорокин Иван Кузьмич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.08.1913

Сын: Сорокин Александр Иванович

Отец ребёнка: Сорокин Иван Кузьмич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.08.1914

Сын: Сорокин Александр Иванович

Отец ребёнка: Сорокин Иван Кузьмич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.03.1916

Сын: Сорокин Евгений Иванович

Отец ребёнка: Сорокин Иван Кузьмич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.07.1917

Сын: Сорокин Илья Иванович

Отец ребёнка: Сорокин Иван Кузьмич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.09.1918

Сын: Сорокин Григорий Иванович

Отец ребёнка: Сорокин Иван Кузьмич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
До ?.06.1920
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
С ?.06.1920
Рождение ребёнка
27.06.1920

Сын: Сорокин Иванович

Отец ребёнка: Сорокин Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
13.06.1922

Сын: Сорокин Николай Иванович

Отец ребёнка: Сорокин Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
15.08.1925

Сын: Сорокин Пётр Иванович

Отец ребёнка: Сорокин Иван Кузьмич

Смерть
07.06.1982
Похороны
Неизвестно

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