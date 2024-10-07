Сорокина (Батюкова) Варвара Алексеевна
Место рождения
Дата рождения09.12.1886
Дата смерти07.06.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1886
Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
11.12.1886
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
04.11.1903
Муж: Сорокин Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
16.02.1907
Отец ребёнка: Сорокин Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
10.06.1908
Дочь: (Сорокина) Агриппина Ивановна
Отец ребёнка: Сорокин Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
21.10.1909
Дочь: (Сорокина) Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Сорокин Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
18.08.1911
Отец ребёнка: Сорокин Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
09.08.1912
Отец ребёнка: Сорокин Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
17.08.1913
Сын: Сорокин Александр Иванович
Отец ребёнка: Сорокин Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
20.08.1914
Сын: Сорокин Александр Иванович
Отец ребёнка: Сорокин Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
11.03.1916
Отец ребёнка: Сорокин Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
25.07.1917
Отец ребёнка: Сорокин Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
29.09.1918
Сын: Сорокин Григорий Иванович
Отец ребёнка: Сорокин Иван Кузьмич
Место жительства
До ?.06.1920
Место жительства
С ?.06.1920
Рождение ребёнка
27.06.1920
Сын: Сорокин Иванович
Отец ребёнка: Сорокин Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
13.06.1922
Отец ребёнка: Сорокин Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
15.08.1925
Отец ребёнка: Сорокин Иван Кузьмич
Смерть
07.06.1982
Похороны
Неизвестно