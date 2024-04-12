Сутягина - Ергина (Новопашенная) Наталия Самоилова
Место рождения
Дата рождения24.08.1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1808
Отец: Новопашенной Самоил Тимофеев
Рождение ребёнка
18.02.1829
Дочь: Мария Лукина
Отец ребёнка: Ергин - Сутягин Лука Ильин (Иванов)
Рождение ребёнка
26.02.1830
Дочь: Кира Лукина
Отец ребёнка: Ергин - Сутягин Лука Ильин (Иванов)
Рождение ребёнка
26.09.1831
Сын: Сутягин - Ергин Савватий Лукин
Отец ребёнка: Ергин - Сутягин Лука Ильин (Иванов)
Рождение ребёнка
14.05.1833
Сын: Сутягин - Ергин Сидор Лукин
Отец ребёнка: Ергин - Сутягин Лука Ильин (Иванов)
Рождение ребёнка
13.10.1835
Дочь: Параскева Лукина
Отец ребёнка: Ергин - Сутягин Лука Ильин (Иванов)
Рождение ребёнка
16.08.1840
Дочь: Васса Лукина
Отец ребёнка: Ергин - Сутягин Лука Ильин (Иванов)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно