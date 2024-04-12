Сутягина - Ергина (Новопашенная) Наталия Самоилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСутягина - Ергина (Новопашенная) Наталия Самоилова

Сутягина - Ергина (Новопашенная) Наталия Самоилова

avatar

Место рождения

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

24.08.1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1808

Отец: Новопашенной Самоил Тимофеев

Мать: не указана

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.02.1829

Дочь: Мария Лукина

Отец ребёнка: Ергин - Сутягин Лука Ильин (Иванов)

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.02.1830

Дочь: Кира Лукина

Отец ребёнка: Ергин - Сутягин Лука Ильин (Иванов)

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.09.1831

Сын: Сутягин - Ергин Савватий Лукин

Отец ребёнка: Ергин - Сутягин Лука Ильин (Иванов)

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.05.1833

Сын: Сутягин - Ергин Сидор Лукин

Отец ребёнка: Ергин - Сутягин Лука Ильин (Иванов)

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.10.1835

Дочь: Параскева Лукина

Отец ребёнка: Ергин - Сутягин Лука Ильин (Иванов)

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.08.1840

Дочь: Васса Лукина

Отец ребёнка: Ергин - Сутягин Лука Ильин (Иванов)

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ергин - Сутягин Лука Ильин (Иванов)

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close