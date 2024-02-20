Бабанская (Бабанский) ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабанская (Бабанский) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабанский Захар

Отец ребёнка: Бабанский Фёдор

Рождение ребёнка
1806

Сын: Бабанский Яким

Отец ребёнка: Бабанский Фёдор

Рождение ребёнка
1829

Сын: Бабанский Иван

Отец ребёнка: Бабанский Фёдор

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