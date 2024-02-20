Бабанская (Бабанский) ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бабанский Захар
Отец ребёнка: Бабанский Фёдор
Рождение ребёнка
1806
Сын: Бабанский Яким
Отец ребёнка: Бабанский Фёдор
Рождение ребёнка
1829
Сын: Бабанский Иван
Отец ребёнка: Бабанский Фёдор