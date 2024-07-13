Новокшонова Филипенко Анна Яковлева Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Новокшонова Филипенко Анна Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Филипенко Мария Тарасовна

Рождение ребёнка
23.04.1961

Дочь: Волкова Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Новокшонов Николай Петрович

Рождение ребёнка
12.12.1966

Сын: Новокшонов Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Новокшонов Николай Петрович

Смерть
Неизвестно

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