Новокшонова Филипенко Анна Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
23.04.1961
Дочь: Волкова Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Новокшонов Николай Петрович
Рождение ребёнка
12.12.1966
Сын: Новокшонов Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Новокшонов Николай Петрович
Смерть
Неизвестно