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Кузнецов Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.1892 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ФК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1892 ст.

Отец: Кузнецов Иоанн Димитриев

Мать: Кузнецова Агапия (Александра) (Мария) Артемиева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия(Авдотья)(Екатерина) Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Евдокия(Авдотья)(Екатерина) Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Марьям Николаевна

Мать ребёнка: Кузнецова Вторая

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Вторая

Смерть
Неизвестно
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