Кузнецов Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.12.1892 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1892 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия(Авдотья)(Екатерина) Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Марьям Николаевна
Мать ребёнка: Кузнецова Вторая
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузнецова Вторая
Смерть
Неизвестно