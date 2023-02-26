Woelffel (Kieffer) Marie
Место рожденияLa Wantzenau, 67610, Bas-Rhin, Alsace, FRANCE
Дата рождения07.10.1658
Дата смерти21.04.1717
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1658
Отец: Kieffer/klepper Simon
Мать: Kieffer/klepper Marie
La Wantzenau, 67610, Bas-Rhin, Alsace, FRANCE
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Catherine
Отец ребёнка: Woelffer Valentin
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Woelffer Valentin
Смерть
21.04.1717
La Wantzenau, 67610, Bas-Rhin, Alsace, FRANCE