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Woelffel (Kieffer) Marie

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Место рождения

La Wantzenau, 67610, Bas-Rhin, Alsace, FRANCE

Дата рождения

07.10.1658

Дата смерти

21.04.1717

Пол

Женский

Отец

1630 г.р.

Мать

Около 1632 г.р.

Муж

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1658

Отец: Kieffer/klepper Simon

Мать: Kieffer/klepper Marie

La Wantzenau, 67610, Bas-Rhin, Alsace, FRANCE
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Catherine

Отец ребёнка: Woelffer Valentin

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Woelffer Valentin

Смерть
21.04.1717
La Wantzenau, 67610, Bas-Rhin, Alsace, FRANCE
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