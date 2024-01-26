Киквадзе Илья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киквадзе Илья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.02.1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1989 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Киквадзе (Головач) Анастасия Сергеевна

Образование
С 1990 по 1999
г.Котово, Волгоградская обл, Россия
Образование
С 1998 по 2001
г.Котово, Волгоградская обл, Россия
Образование
С 2009 по 2014
г.Тверь, Россия
Бракосочетание
01.10.2010

Жена: Киквадзе (Головач) Анастасия Сергеевна

Котово, Котовский муниципальный район, Волгоградская область

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