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Nakus Ado
Nakus Ado
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.04.1822
Дата смерти
Около 1848
Пол
Мужской
Отец
Nakus Tõnno
1784 г.р.
Мать
(Lippus) Anno
Около 1780 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВВ
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1822
Отец:
Nakus Tõnno
Мать:
Anno
Смерть
Около 1848
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