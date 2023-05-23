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Nakus Ado

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.04.1822

Дата смерти

Около 1848

Пол

Мужской

Отец

1784 г.р.

Мать

Около 1780 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1822

Отец: Nakus Tõnno

Мать: Anno

Смерть
Около 1848
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