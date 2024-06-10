Потейко Василий Яковлев
Место рождения
Дата рождения04.04.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1906
Рождение ребёнка
1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Потейко Фекла Осиповна
Рождение ребёнка
1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Потейко Фекла Осиповна
Смерть
Неизвестно