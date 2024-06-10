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Потейко Василий Яковлев

Место рождения

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

04.04.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1879 г.р.

Мать

1878 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1906

Отец: Потейков Яков Васильевич

Мать: Потейко (Потейков) (Муренец) Аксинья (Ксения) Лукьяновна

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Потейко Фекла Осиповна

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Потейко Фекла Осиповна

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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