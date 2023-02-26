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(Акимова) Марья Акимова
(Акимова) Марья Акимова
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1851
Дата смерти
14.11.1901
Пол
Женский
Отец
Аким
До 1824 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец:
Аким
Мать:
?
Смерть
14.11.1901
Назарьева
, Перемышльский уезд, Калужская губерния
Причина смерти: по старости
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