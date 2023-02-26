(Акимова) Марья Акимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Акимова) Марья Акимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

14.11.1901

Пол

Женский

Отец

До 1824 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Аким

Мать: ?

Смерть
14.11.1901
Назарьева, Перемышльский уезд, Калужская губерния
Причина смерти: по старости
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