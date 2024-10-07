Родион Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1690
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690
Отец: Борис
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Амерево, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1713
Дочь: Евдокия Родионовна
Мать ребёнка: Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
1714
Дочь: Евдокия Родионовна
Мать ребёнка: Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
1718
Сын: Сергей Родионович
Мать ребёнка: Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
1720
Сын: Андриян Родионович
Мать ребёнка: Ксения Ивановна
Смерть
Неизвестно