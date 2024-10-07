Родион Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родион Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1690

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690

Отец: Борис

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Амерево, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1713

Дочь: Евдокия Родионовна

Мать ребёнка: Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
1714

Дочь: Евдокия Родионовна

Мать ребёнка: Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
1718

Сын: Сергей Родионович

Мать ребёнка: Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
1720

Сын: Андриян Родионович

Мать ребёнка: Ксения Ивановна

Смерть
Неизвестно

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