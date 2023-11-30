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Саунин Михаил Алексеевич

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Место рождения

д. Васькино

Дата рождения

17.10.1915

Дата смерти

12.10.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1915

Отец: Саунин Алексей

Мать: Саунина ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саунин Станислав Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.09.1946

Сын: Саунин Валентин Михайлович

Мать ребёнка: (Талашова) Серафима Васильевна

Смерть
12.10.1984

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