Саунин Михаил Алексеевич
Место рожденияд. Васькино
Дата рождения17.10.1915
Дата смерти12.10.1984
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1915
Отец: Саунин Алексей
Мать: Саунина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Саунин Станислав Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.09.1946
Сын: Саунин Валентин Михайлович
Мать ребёнка: (Талашова) Серафима Васильевна
Смерть
12.10.1984