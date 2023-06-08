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Перов Григорий Иванович

Место рождения

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

13.11.1855

Дата смерти

02.06.1856

Пол

Мужской

Отец

1819 г.р.

Мать

1820 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
13.11.1855

Отец: Перов Иван Васильевич

Мать: Перова Мария Феоктистовна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №112, метрическая книга за 1855 год, Никольская церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
13.11.1855
Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Никольская церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были села Пиковы Рясы государственные крестьяне Никифор Емельянов [Скуратов... Показать все
Смерть
02.06.1856
Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Умер от оспы Смерть, похороны: запись о смерти №39, метрическая книга за 1860 год, Никольская церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Похороны
04.06.1856
Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
кладбище Никольской церкви, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния

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