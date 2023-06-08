Перов Григорий Иванович
Место рождения
Дата рождения13.11.1855
Дата смерти02.06.1856
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1855
Отец: Перов Иван Васильевич
Рождение, крещение: запись о рождении №112, метрическая книга за 1855 год, Никольская церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
13.11.1855
Никольская церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были села Пиковы Рясы государственные крестьяне Никифор Емельянов [Скуратов... Показать все
Смерть
02.06.1856
Умер от оспы Смерть, похороны: запись о смерти №39, метрическая книга за 1860 год, Никольская церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Похороны
04.06.1856
кладбище Никольской церкви, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния