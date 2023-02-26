(Kämmerer) Anna Christina
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.01.1754
Отец ребёнка: Kaemmerer Johann Adam
Harreshausen, Starkenburg, Hessen-Darmstadt
Рождение ребёнка
16.05.1764
Дочь: Anna Barbara
Отец ребёнка: Kaemmerer Johann Adam
Смерть
Неизвестно