(Kämmerer) Anna Christina — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Kämmerer) Anna Christina

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.01.1754

Сын: Kaemmerer Johann Wendel

Отец ребёнка: Kaemmerer Johann Adam

Harreshausen, Starkenburg, Hessen-Darmstadt
Рождение ребёнка
16.05.1764

Дочь: Anna Barbara

Отец ребёнка: Kaemmerer Johann Adam

Смерть
Неизвестно
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