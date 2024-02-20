(Остроушко) Евдокия Якимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Остроушко) Евдокия Якимовна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1830 г.р.

Мать

Муж

1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Остроушко Яким Михайлович

Мать: ?

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
19.10.1880

Муж: Чалый Георгий Федоров

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Смерть
Неизвестно
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