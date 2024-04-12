Забродина (Зырянова) Матрона Козмина
Место рождения
Дата рожденияОколо 1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797
Отец: Зырянов Козма
Рождение ребёнка
26.09.1817
Сын: Забродин Харитон Артемиев
Отец ребёнка: Забродин Артемий Саввин
Рождение ребёнка
11.04.1819
Дочь: Маслова Ирина Артемьева
Отец ребёнка: Забродин Артемий Саввин
Рождение ребёнка
08.08.1820
Дочь: Васса Артемьева
Отец ребёнка: Забродин Артемий Саввин
Рождение ребёнка
31.10.1821
Дочь: Шаламова Анастасия Артемиева
Отец ребёнка: Забродин Артемий Саввин
Рождение ребёнка
13.02.1824
Дочь: Агафья Артемьева
Отец ребёнка: Забродин Артемий Саввин
Рождение ребёнка
13.02.1824
Отец ребёнка: Забродин Артемий Саввин
Рождение ребёнка
21.09.1826
Отец ребёнка: Забродин Артемий Саввин
Рождение ребёнка
03.04.1829
Отец ребёнка: Забродин Артемий Саввин
Рождение ребёнка
09.10.1832
Сын: Забродин Евлампий Артемьев
Отец ребёнка: Забродин Артемий Саввин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно