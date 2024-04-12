Забродина (Зырянова) Матрона Козмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Забродина (Зырянова) Матрона Козмина

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Место рождения

Большая Койнова, Ирбитский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Около 1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797

Отец: Зырянов Козма

Мать: не указана

Большая Койнова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
26.09.1817

Сын: Забродин Харитон Артемиев

Отец ребёнка: Забродин Артемий Саввин

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.04.1819

Дочь: Маслова Ирина Артемьева

Отец ребёнка: Забродин Артемий Саввин

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.08.1820

Дочь: Васса Артемьева

Отец ребёнка: Забродин Артемий Саввин

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
31.10.1821

Дочь: Шаламова Анастасия Артемиева

Отец ребёнка: Забродин Артемий Саввин

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.02.1824

Дочь: Агафья Артемьева

Отец ребёнка: Забродин Артемий Саввин

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.02.1824

Сын: Забродин Кирилл Артемьев

Отец ребёнка: Забродин Артемий Саввин

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.09.1826

Сын: Забродин Ион Артемьев

Отец ребёнка: Забродин Артемий Саввин

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.04.1829

Сын: Забродин Никита Артемьев

Отец ребёнка: Забродин Артемий Саввин

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.10.1832

Сын: Забродин Евлампий Артемьев

Отец ребёнка: Забродин Артемий Саввин

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Забродин Артемий Саввин

Смерть
Неизвестно
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