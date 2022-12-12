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Двойных Семен Иванович

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Место рождения

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Двойных Иван Никитич

Мать: Двойных Матрена Ивановна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Двойных Зиновия Семеновна

Мать ребёнка: Двойных Федосья Дмитриевна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Двойных Агриппина Семеновна

Мать ребёнка: Двойных Федосья Дмитриевна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Двойных Татьяна Семеновна

Мать ребёнка: Двойных Федосья Дмитриевна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Двойных Федор Семенович

Мать ребёнка: Двойных Федосья Дмитриевна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Двойных Марфа Семеновна

Мать ребёнка: Двойных Федосья Дмитриевна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Двойных Пелагея Семеновна

Мать ребёнка: Двойных Федосья Дмитриевна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Двойных Федосья Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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