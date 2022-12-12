Двойных Семен Иванович
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Двойных Иван Никитич
Мать: Двойных Матрена Ивановна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Двойных Зиновия Семеновна
Мать ребёнка: Двойных Федосья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Двойных Агриппина Семеновна
Мать ребёнка: Двойных Федосья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Двойных Татьяна Семеновна
Мать ребёнка: Двойных Федосья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Двойных Федосья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Двойных Марфа Семеновна
Мать ребёнка: Двойных Федосья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Двойных Пелагея Семеновна
Мать ребёнка: Двойных Федосья Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно