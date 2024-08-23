Ульянина Мария Поликарповна
Место рождения
Дата рождения05.02.1905
Дата смерти12.04.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
С 1924
Рождение ребёнка
10.07.1928
Сын: Елясин Валентин Михайлович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
До 1941
Рождение ребёнка
07.11.1942
Рождение ребёнка
01.11.1943
Рождение ребёнка
01.09.1946
Смерть
12.04.1977
Похороны
Неизвестно