Ульянина Мария Поликарповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУльянина Мария Поликарповна

Ульянина Мария Поликарповна

Место рождения

Замошье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

05.02.1905

Дата смерти

12.04.1977

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1911 г.р.

Дети

1928 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Замошье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
С 1924
Рождение ребёнка
10.07.1928

Сын: Елясин Валентин Михайлович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
До 1941

Муж: Ульянин Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
07.11.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ульянин Фёдор Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.11.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ульянин Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
01.09.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ульянин Фёдор Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
12.04.1977
Похороны
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.