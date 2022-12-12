Ларина Елена Самуиловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Феодосия Лаврентьевна
Отец ребёнка: Ларин Лаврентий Никитич
Рождение ребёнка
?.12.1849
Сын: Ларин Кирилл Лаврентьевич
Отец ребёнка: Ларин Лаврентий Никитич
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Ларин Лаврентий Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно