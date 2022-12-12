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Ларина Елена Самуиловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Феодосия Лаврентьевна

Отец ребёнка: Ларин Лаврентий Никитич

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.12.1849

Сын: Ларин Кирилл Лаврентьевич

Отец ребёнка: Ларин Лаврентий Никитич

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1851

Сын: Ларин Захар Лаврентьевич

Отец ребёнка: Ларин Лаврентий Никитич

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ларин Лаврентий Никитич

Место жительства
Неизвестно
Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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