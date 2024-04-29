Озеров Александр Петрович
Место рожденияМосква, Россия
Дата рождения08.07.1817
Дата смерти19.07.1900
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1817
Москва, Россия
Работа или профессия
Неизвестно
действительный тайный советник, обер-гофмейстер
Работа или профессия
Неизвестно
действительный тайный советник, обер-гофмейстер
Работа или профессия
Неизвестно
действительный тайный советник, обер-гофмейстер
Работа или профессия
Неизвестно
русский дипломат, посланник в Греции и Швейцарии
Работа или профессия
Неизвестно
действительный тайный советник, обер-гофмейстер
Работа или профессия
Неизвестно
Обер-гофмейстер, состоящий при императрице Марии Александровне.
Работа или профессия
Неизвестно
Берн, Швейцария
Посланник.
Работа или профессия
Неизвестно
Афины, Греция
Посланник.
Работа или профессия
Неизвестно
Гос.служащий.
Смерть
19.07.1900
Царское село (Пушкин), Россия
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, Россия
Новодевичий монастырь