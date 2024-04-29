Озеров Александр Петрович 08.07.1817 — найти родственников по фамилии на Familio
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Озеров Александр Петрович

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Место рождения

Москва, Россия

Дата рождения

08.07.1817

Дата смерти

19.07.1900

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1817

Отец: Озеров Пётр Иванович

Мать: Озерова (Волкова) Мария Александровна

Москва, Россия
Работа или профессия
Неизвестно
действительный тайный советник, обер-гофмейстер
Работа или профессия
Неизвестно
действительный тайный советник, обер-гофмейстер
Работа или профессия
Неизвестно
действительный тайный советник, обер-гофмейстер
Работа или профессия
Неизвестно
русский дипломат, посланник в Греции и Швейцарии
Работа или профессия
Неизвестно
действительный тайный советник, обер-гофмейстер
Работа или профессия
Неизвестно
Обер-гофмейстер, состоящий при императрице Марии Александровне.
Работа или профессия
Неизвестно
Берн, Швейцария
Посланник.
Работа или профессия
Неизвестно
Афины, Греция
Посланник.
Работа или профессия
Неизвестно
Гос.служащий.
Смерть
19.07.1900
Царское село (Пушкин), Россия
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, Россия
Новодевичий монастырь

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