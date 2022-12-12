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Казакова Дарья Филатова

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Место рождения

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

11.03.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1866 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Крещение
12.03.1872
Ермолино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.04.1899

Дочь: Мария Петрова

Отец ребёнка: Казаков Петр Сергеев

Лысовка, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казаков Петр Сергеев

Место жительства
Неизвестно
Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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