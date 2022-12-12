Казакова Дарья Филатова
Место рождения
Дата рождения11.03.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Крещение
12.03.1872
Ермолино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.04.1899
Дочь: Мария Петрова
Отец ребёнка: Казаков Петр Сергеев
Лысовка, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Казаков Петр Сергеев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно