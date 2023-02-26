Агафия Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафия Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1780 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.06.1798

Сын: Давид Андреев

Отец ребёнка: Андрей Иванов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.06.1798

Дочь: Феврония Андреева

Отец ребёнка: Андрей Иванов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Иванов

Смерть
Неизвестно
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