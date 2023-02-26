Агафия Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.06.1798
Сын: Давид Андреев
Отец ребёнка: Андрей Иванов
Рождение ребёнка
26.06.1798
Дочь: Феврония Андреева
Отец ребёнка: Андрей Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Иванов
Смерть
Неизвестно