Киреева Александра Никандровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Киреев Никандр Никитович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кабакова Галина Алексеевна
Отец ребёнка: Кабаков Алексей П.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кабаков Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Кабаков Алексей П.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кабаков Алексей П.
Смерть
Неизвестно