Киреева Александра Никандровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киреева Александра Никандровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Киреев Никандр Никитович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кабакова Галина Алексеевна

Отец ребёнка: Кабаков Алексей П.

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кабаков Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Кабаков Алексей П.

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кабаков Алексей П.

Смерть
Неизвестно
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