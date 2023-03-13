Степанова Марфа Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанова Марфа Николаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.12.1896

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Степановъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.01.1898

Дочь: Щипакина Ксения

Отец ребёнка: Степановъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.07.1902

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Степановъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.02.1905

Сын: Степановъ Александръ

Отец ребёнка: Степановъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.08.1912

Сын: Степановъ Алексей

Отец ребёнка: Степановъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степановъ Андрей

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