Степанова Марфа Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.12.1896
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Степановъ Андрей
Рождение ребёнка
13.01.1898
Дочь: Щипакина Ксения
Отец ребёнка: Степановъ Андрей
Рождение ребёнка
22.07.1902
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Степановъ Андрей
Рождение ребёнка
17.02.1905
Сын: Степановъ Александръ
Отец ребёнка: Степановъ Андрей
Рождение ребёнка
04.08.1912
Сын: Степановъ Алексей
Отец ребёнка: Степановъ Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степановъ Андрей