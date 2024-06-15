Козырева Анна Михайловна 1882 — найти родственников по фамилии на Familio
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Козырева Анна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козырев Григорий

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Коконягино, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Козырев Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Козырев Григорий

Рождение ребёнка
1918

Дочь: (Козырева) Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Козырев Григорий

Смерть
Неизвестно

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