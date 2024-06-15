Козырева Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Козырев Григорий
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Коконягино, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1915
Сын: Козырев Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Козырев Григорий
Рождение ребёнка
1918
Дочь: (Козырева) Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Козырев Григорий
Смерть
Неизвестно