Грищук Поликарп Никифорович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Грищук Поликарп Никифорович

Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Грищенко Никифор Дмитриевич

Мать: не указана

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грищук (Журба) Сигклитикия Евстафьевна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.07.1890 ст.

Сын: Грищук Прокофий Поликарпович

Мать ребёнка: Грищук (Журба) Сигклитикия Евстафьевна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.08.1892 ст.

Дочь: Грищук Наталья Поликарповна

Мать ребёнка: Грищук (Журба) Сигклитикия Евстафьевна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.05.1895 ст.

Дочь: Грищук Елена Поликарповна

Мать ребёнка: Грищук (Журба) Сигклитикия Евстафьевна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.01.1897 ст.

Сын: Грищук Иван Поликарпович

Мать ребёнка: Грищук (Журба) Сигклитикия Евстафьевна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.01.1901 ст.

Сын: Грищук Иван Поликарпович

Мать ребёнка: Грищук (Журба) Сигклитикия Евстафьевна

Криски, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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