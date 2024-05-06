Грищук Поликарп Никифорович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Грищенко Никифор Дмитриевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.07.1890 ст.
Сын: Грищук Прокофий Поликарпович
Мать ребёнка: Грищук (Журба) Сигклитикия Евстафьевна
Рождение ребёнка
12.08.1892 ст.
Дочь: Грищук Наталья Поликарповна
Мать ребёнка: Грищук (Журба) Сигклитикия Евстафьевна
Рождение ребёнка
24.05.1895 ст.
Дочь: Грищук Елена Поликарповна
Мать ребёнка: Грищук (Журба) Сигклитикия Евстафьевна
Рождение ребёнка
26.01.1897 ст.
Мать ребёнка: Грищук (Журба) Сигклитикия Евстафьевна
Рождение ребёнка
16.01.1901 ст.
Мать ребёнка: Грищук (Журба) Сигклитикия Евстафьевна
Смерть
Неизвестно