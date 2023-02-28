Егорова (Безрукова) Акилина Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорова (Безрукова) Акилина Афанасьевна

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Место рождения

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
08.?.1874

Муж: Егоров - Лукьянов (унтер-Офицер) Василий Егорович

Рождение ребёнка
22.07.1878

Сын: Егоров Роман Васильевич

Отец ребёнка: Егоров - Лукьянов (унтер-Офицер) Василий Егорович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.11.1880

Дочь: Авдеева Степанида Егорова

Отец ребёнка: Егоров - Лукьянов (унтер-Офицер) Василий Егорович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.01.1883

Сын: Егоров Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Егоров - Лукьянов (унтер-Офицер) Василий Егорович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.04.1885

Дочь: Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Егоров - Лукьянов (унтер-Офицер) Василий Егорович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.12.1887

Сын: Егоров Петр Васильевич

Отец ребёнка: Егоров - Лукьянов (унтер-Офицер) Василий Егорович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.04.1889

Сын: Егоров Георгий Васильевич

Отец ребёнка: Егоров - Лукьянов (унтер-Офицер) Василий Егорович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.11.1891

Дочь: Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Егоров - Лукьянов (унтер-Офицер) Василий Егорович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.04.1897

Дочь: Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Егоров - Лукьянов (унтер-Офицер) Василий Егорович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.02.1900

Дочь: Блохина Анна Егорова

Отец ребёнка: Егоров - Лукьянов (унтер-Офицер) Василий Егорович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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