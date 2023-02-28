Егорова (Безрукова) Акилина Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: не указан
Мать: не указана
Отец ребёнка: Егоров - Лукьянов (унтер-Офицер) Василий Егорович
Дочь: Авдеева Степанида Егорова
Отец ребёнка: Егоров - Лукьянов (унтер-Офицер) Василий Егорович
Сын: Егоров Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Егоров - Лукьянов (унтер-Офицер) Василий Егорович
Дочь: Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Егоров - Лукьянов (унтер-Офицер) Василий Егорович
Отец ребёнка: Егоров - Лукьянов (унтер-Офицер) Василий Егорович
Сын: Егоров Георгий Васильевич
Отец ребёнка: Егоров - Лукьянов (унтер-Офицер) Василий Егорович
Дочь: Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Егоров - Лукьянов (унтер-Офицер) Василий Егорович
Дочь: Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Егоров - Лукьянов (унтер-Офицер) Василий Егорович
Дочь: Блохина Анна Егорова
Отец ребёнка: Егоров - Лукьянов (унтер-Офицер) Василий Егорович