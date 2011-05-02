Nowakowski (Parowicz) Maria Teresa — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиNowakowski (Parowicz) Maria Teresa

Nowakowski (Parowicz) Maria Teresa

Место рождения

Bienica

Дата рождения

30.01.1933

Дата смерти

02.05.2011

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

1904 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1933

Отец: Parowicz Stanisław Marian

Мать: (Szwykowska) Józefa

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.09.1957

Сын: Nowakowski Radosław

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
02.05.2011

Мы используем куки для улучшения работы сайта.