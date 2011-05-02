Nowakowski (Parowicz) Maria Teresa
Место рожденияBienica
Дата рождения30.01.1933
Дата смерти02.05.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1933
Отец: Parowicz Stanisław Marian
Мать: (Szwykowska) Józefa
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.09.1957
Сын: Nowakowski Radosław
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
02.05.2011