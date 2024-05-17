Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай Андреевич

Мать ребёнка: Иконникова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексей Андреевич

Мать ребёнка: Иконникова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полина Андреевна

Мать ребёнка: Иконникова Евдокия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иконникова Евдокия Ивановна

Смерть
Неизвестно

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