Фатей Ковинов Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ковин Михаил Тихонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ковинова Антонина Фатеевня
Мать ребёнка: Евдокия Ковина Дмитривна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ковинова Парасковья Фатеевна
Мать ребёнка: Евдокия Ковина Дмитривна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Ковина Дмитривна
Смерть
Неизвестно