Фатей Ковинов Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фатей Ковинов Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ковин Михаил Тихонович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковинова Антонина Фатеевня

Мать ребёнка: Евдокия Ковина Дмитривна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковинова Парасковья Фатеевна

Мать ребёнка: Евдокия Ковина Дмитривна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Ковина Дмитривна

Смерть
Неизвестно
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