Егорова Прокофьева (Исанова) Прасковья Исаева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Егоровъ Фокій
Рождение ребёнка
25.09.1890
Дочь: Егоровъ Ульяна
Отец ребёнка: Егоровъ Фокій
Рождение ребёнка
12.08.1893
Дочь: (Егорова Прокофьева) Наталья
Отец ребёнка: Егоровъ Фокій
Рождение ребёнка
08.03.1896
Сын: Егоровъ Василий
Отец ребёнка: Егоровъ Фокій
Рождение ребёнка
05.09.1899
Сын: Егоровъ Петръ
Отец ребёнка: Егоровъ Фокій