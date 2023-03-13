Егорова Прокофьева (Исанова) Прасковья Исаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорова Прокофьева (Исанова) Прасковья Исаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

1830 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егоровъ Фокій

Рождение ребёнка
25.09.1890

Дочь: Егоровъ Ульяна

Отец ребёнка: Егоровъ Фокій

Рождение ребёнка
12.08.1893

Дочь: (Егорова Прокофьева) Наталья

Отец ребёнка: Егоровъ Фокій

Рождение ребёнка
08.03.1896

Сын: Егоровъ Василий

Отец ребёнка: Егоровъ Фокій

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.09.1899

Сын: Егоровъ Петръ

Отец ребёнка: Егоровъ Фокій

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

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