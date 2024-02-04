Литомина (Полуяхтова) Елена Михайловна
Место рождения
Дата рождения24.11.1950
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мирная (Литомина) Юлия Геннадьевна
Отец ребёнка: Литомин Геннадий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.12.1972
Дочь: Крюкова (Литомина) Татьяна Геннадьевна
Отец ребёнка: Литомин Геннадий Николаевич
Кяру, Türi vald, Järva maakond
Рождение ребёнка
24.09.1982
Дочь: Быстрова (Литомина) Светлана Геннадьевна
Отец ребёнка: Литомин Геннадий Николаевич
Рослятино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область