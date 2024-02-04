Литомина (Полуяхтова) Елена Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литомина (Полуяхтова) Елена Михайловна

Место рождения

Исаково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

24.11.1950

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Исаково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мирная (Литомина) Юлия Геннадьевна

Отец ребёнка: Литомин Геннадий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Литомин Геннадий Николаевич

Рождение ребёнка
25.12.1972

Дочь: Крюкова (Литомина) Татьяна Геннадьевна

Отец ребёнка: Литомин Геннадий Николаевич

Кяру, Türi vald, Järva maakond
Рождение ребёнка
24.09.1982

Дочь: Быстрова (Литомина) Светлана Геннадьевна

Отец ребёнка: Литомин Геннадий Николаевич

Рослятино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

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