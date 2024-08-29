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Шугалей Евфросиния Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шугалей Онисим Максимович

Рождение ребёнка
1832

Сын: Шугалей Климентий Онисимович

Отец ребёнка: Шугалей Онисим Максимович

Рождение ребёнка
18.10.1838

Дочь: Шугалей Марцеля Онисимовна

Отец ребёнка: Шугалей Онисим Максимович

Рождение ребёнка
06.07.1841

Дочь: Шугалей Евва Онисимовна

Отец ребёнка: Шугалей Онисим Максимович

Рождение ребёнка
01.10.1845

Сын: Шугалей Иван Онисимович

Отец ребёнка: Шугалей Онисим Максимович

Рождение ребёнка
16.03.1850

Сын: Шугалей Алексей Онисимович

Отец ребёнка: Шугалей Онисим Максимович

Смерть
Неизвестно

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