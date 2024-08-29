Шугалей Евфросиния Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1832
Сын: Шугалей Климентий Онисимович
Отец ребёнка: Шугалей Онисим Максимович
Рождение ребёнка
18.10.1838
Дочь: Шугалей Марцеля Онисимовна
Отец ребёнка: Шугалей Онисим Максимович
Рождение ребёнка
06.07.1841
Дочь: Шугалей Евва Онисимовна
Отец ребёнка: Шугалей Онисим Максимович
Рождение ребёнка
01.10.1845
Отец ребёнка: Шугалей Онисим Максимович
Рождение ребёнка
16.03.1850
Сын: Шугалей Алексей Онисимович
Отец ребёнка: Шугалей Онисим Максимович
Смерть
Неизвестно